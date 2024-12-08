أكسيوس: مسؤولون إسرائيليون وأميركيون يرجحون أن بشار الأسد في روسيا

أبو الحسن لـ وهلق شو: في ظل كل ما يجري بالمنطقة المطلوب ألا ندفع لبنان إلى المأزق وأن نبقى على مساحة مشتركة ونحمي الوطن كذلك أقول لحزب الله والثنائي الوطني لبنان والمصلحة الوطنية أولاً