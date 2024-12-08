السفارة الأميركية بسوريا: الوضع لا يزال غير قابل للتنبؤ مع وجود اشتباكات بين الجماعات المسلحة بأنحاء البلاد وعلى المواطنين الأميركيين مغادرة سوريا إذا أمكن