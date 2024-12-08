بايدن: ما حصل في سوريا فرصة ولكن نريد لتأكد من وجود منطقة آمنة يمكنها احتواء ما يجري

شقيق المعتقل علي حسن العلي معمر العلي لـ "الجديد": كانت تصلنا أخبار عن شقيقي بأنه في السجن بسوريا وعندما كنا نذهب لزيارته كانوا ينكرون وجوده ولكننا لم نفقد الأمل يوماً بأنه على قيد الحياة