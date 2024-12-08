عاجل
رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل: الرئيس أمين الجميل تمكن من الحفاظ على حرية بعبدا رغم المحاولات السورية لتركيعه
رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل: الرئيس أمين الجميل تمكن من الحفاظ على حرية بعبدا رغم المحاولات السورية لتركيعه
أ ف ب: مجلس الشعب السوري يؤكد تأييده إرادة الشعب لبناء "سوريا الجديدة"
أ ف ب: مجلس الشعب السوري يؤكد تأييده إرادة الشعب لبناء "سوريا الجديدة"
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
18 o
AlJadeedTv
البقاع
10 o
AlJadeedTv
الجنوب
19 o
AlJadeedTv
الشمال
19 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
15 o
AlJadeedTv
كسروان
20 o
AlJadeedTv
متن
20 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

أ ف ب عن المرصد السوري: غارات إسرائيلية في شرق سوريا طالت مستودعات أسلحة ومجموعات موالية لإيران

2024-12-08 | 16:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أ ف ب عن المرصد السوري: غارات إسرائيلية في شرق سوريا طالت مستودعات أسلحة ومجموعات موالية لإيران
أ ف ب عن المرصد السوري: غارات إسرائيلية في شرق سوريا طالت مستودعات أسلحة ومجموعات موالية لإيران
مقالات ذات صلة
أ ف ب عن المرصد السوري: غارات إسرائيلية في شرق سوريا طالت مستودعات أسلحة ومجموعات موالية لإيران

عربي و دولي

المرصد

السوري:

غارات

إسرائيلية

سوريا

مستودعات

أسلحة

ومجموعات

موالية

لإيران

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: على جميع الأطراف بسوريا حماية البنية الأساسية المدنية
أ.ف.ب: الصين تأمل باستعادة سوريا "الاستقرار في أسرع وقت ممكن"

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"نؤيد إرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة".. هذا ما قاله مجلس الشعب السوري!
11:00

"نؤيد إرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة".. هذا ما قاله مجلس الشعب السوري!

أعلن مجلس الشعب السوري تأييده "لإرادة الشعب في بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة".

وجاء في بيان نشره المجلس عبر صفحته على "فيسبوك": "إن يوم الثامن من كانون الأول لعام 2024، كان يوما تاريخيا فاصلا في حياة السوريين جميعا، الذين قالوا كلمتهم التي لا تعلو فوقها كلمة".

وأضاف: "إننا في مجلس الشعب السوري نؤيد إرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة لجميع أبناءه دون تمييز".

وأكد مجلس الشعب أنه "يضع إمكاناته في خدمة الشعب السوري العظيم لما يتطلع إليه في بناء مستقبله الزاهر، ملتزما بإرادته الحرة وهو يتجه اليوم نحو الأفضل بقيادة أبناءه الذين حرروه نحو سوريا الناهضة".

11:00

"نؤيد إرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة".. هذا ما قاله مجلس الشعب السوري!

أعلن مجلس الشعب السوري تأييده "لإرادة الشعب في بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة".

وجاء في بيان نشره المجلس عبر صفحته على "فيسبوك": "إن يوم الثامن من كانون الأول لعام 2024، كان يوما تاريخيا فاصلا في حياة السوريين جميعا، الذين قالوا كلمتهم التي لا تعلو فوقها كلمة".

وأضاف: "إننا في مجلس الشعب السوري نؤيد إرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة لجميع أبناءه دون تمييز".

وأكد مجلس الشعب أنه "يضع إمكاناته في خدمة الشعب السوري العظيم لما يتطلع إليه في بناء مستقبله الزاهر، ملتزما بإرادته الحرة وهو يتجه اليوم نحو الأفضل بقيادة أبناءه الذين حرروه نحو سوريا الناهضة".

مباحثات بريطانية إماراتية محورها سوريا
10:39

مباحثات بريطانية إماراتية محورها سوريا

التقى رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الإماراتي الاثنين في أبو ظبي لإجراء محادثات كان من المتوقع أن تتناول ملف التجارة لكنّها ركزت بدل ذلك على الوضع في سوريا، غداة دخول فصائل المعارضة المسلحة دمشق وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

10:39

مباحثات بريطانية إماراتية محورها سوريا

التقى رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الإماراتي الاثنين في أبو ظبي لإجراء محادثات كان من المتوقع أن تتناول ملف التجارة لكنّها ركزت بدل ذلك على الوضع في سوريا، غداة دخول فصائل المعارضة المسلحة دمشق وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024