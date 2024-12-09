الأسد في موسكو.. صحيفة بريطانية تنقل: هذا ما ينتظره!

بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعتادت زوجة الرئيس أسماء الأسد، المولودة في لندن، على حياة الترف، حيث تفيد المعلومات أنها أنفقت مئات الآلاف من الدولارات على أثاث المنزل والملابس أثناء حكم زوجها.

وتقدر وزارة الخارجية الأميركية أن ثروة الأسرة تبلغ 2 مليار دولار، حيث تم إخفاؤها في العديد من الحسابات والشركات الوهمية والملاذات الضريبية الخارجية ومحافظ العقارات.

وبحسب الصحيفة، فمن المرجح الآن أن يستعين الأسد وأسرته بعلاقات أسرية وأصول واسعة النطاق في موسكو على أمل الحفاظ على أسلوب حياتهم المريح.

وبحسب الصحيفة، اشترت عائلة الأسد ما لا يقل عن 20 شقة في موسكو بقيمة تزيد عن 30 مليون جنيه إسترليني في السنوات الأخيرة.

في حين أكد الكرملين أن العائلة حصلت على حق اللجوء بناء على أوامر مباشرة من بوتين.

ولم تكشف موسكو عن مزيد من التفاصيل، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف للصحفيين: "ليس لدينا ما نقوله عن مكان وجود الأسد".