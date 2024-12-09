أردوغان: بدأ عصر النور.. ويوجه رسالة إلى السوريين

وأضاف في كلمة من أنقرة أن بلاده "مستعدة لفعل ما في وسعها من أجل استقرار سوريا"، مشيراً إلى أن تركيا ستفتح حدودها مع سوريا لتسهيل عودة اللاجئين، وأن "السوريين هم من سيقررون مستقبل بلدهم".

وأكد أردوغان أن "الهدف الوحيد للعمليات عبر الحدود كان حماية تركيا من الإرهاب"، مشدداً على أنه "لن يسمح بظهور عناصر إرهابية جديدة على حدودها". وأشار إلى أن "الفترة المظلمة في سوريا انتهت، وبدأت فترة النور".

كما أوضح أن "تركيا كانت ملاذاً آمناً للسوريين الفارين من الحرب، وأبناء الشعب السوري هم أشقاؤنا بكل طوائفهم ومعتقداتهم".