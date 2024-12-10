نتنياهو يمثل أمام القضاء تحت الأرض

ونتنياهو هو أول رئيس وزراء لا يزال في منصبه يخضع لمحاكمة جنائية بتهمة الفساد والاحتيال وسوء الأمانة.

وللمرة الأولى منذ بدء محاكمته في أيار/مايو 2020، ينتظر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة للرد على الاتهامات والشهادات التي سيقت ضده ولا سيما من معاونين سابقين له في ثلاث قضايا تنظر بها المحكمة.

وتستأنف المحاكمة بجلسة الثلاثاء بعدما توقفت بسبب الحرب في قطاع غزة إثر تقدم نتنياهو بطلبات تأجيل عدة للإجراءات بسبب القتال الدائر بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

في حين أكد نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مساء الاثنين "سأتولى الكلام" أمام المحكمة "وأنا لا أتهرب".

كما أضاف "انتظر هذا اليوم منذ ثماني سنوات، أريد عرض الحقيقة منذ ثماني سنوات ودحض الاتهامات السخيفة والتي لا أساس لها المساقة ضدي"، منددا مرة جديدة "بحملة شعواء لا ترحم" واتهامات ملفقة من جانب خصومه السياسيين

لأسباب أمنية، نقلت جلسات المحاكمة من القدس إلى تل أبيب حيث سيمثل نتنياهو في قاعة تحت الأرض.

وستعقد جلسات عدة أسبوعيا في إطار هذه القضية على أن تستمر لأشهر.