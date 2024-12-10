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الجلالي للجديد: كل السوريون كانوا يعلمون ان بشار الأسد كان يمارس قمعا شديداً في السجون
2024-12-10 | 09:51
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الجلالي للجديد: كل السوريون كانوا يعلمون ان بشار الأسد كان يمارس قمعا شديداً في السجون
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