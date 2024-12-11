رويترز: ترامب يطلب من زيلينسكي وقفا فورياً لإطلاق النار

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر، فإن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وخلال اجتماع في باريس مع فلاديمير زيلينسكي، وإيمانويل ماكرون، قال إنه يريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار في أوكرانيا.

وقالت وكالة "رويترز" في منشور لها: "لم يناقش الزعماء الثلاثة، الذين تحدثوا لمدة 35 دقيقة دون مستشارين، تفاصيل محددة لأي رؤية للسلام، لكن ترامب كرر أنه يريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار ومفاوضات لإنهاء الحرب بسرعة".

وعقد ترامب وزيلينسكي وماكرون اجتماعا ثلاثيا في قصر الإليزيه، يوم السبت 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.