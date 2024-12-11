الخارجية الألمانية: يجب ألا تصبح سوريا مرة أخرى لعبة في يد دول أجنبية

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تركيا وإسرائيل إلى "عدم تهديد الانتقال السلمي للسلطة في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد".

وقالت بيربوك "اذا أردنا سوريا مسالمة، فيجب ألا تكون سلامة أراضي البلاد موضع تهديد، ويجب ألا تهدد الدول المجاورة مثل تركيا وإسرائيل اللتين تثبّتان مصالحهما الأمنية، هذا المسار السياسي من خلال أفعالهما".



وحذرت قائلة "يجب ألا تصبح سوريا مرة أخرى لعبة في يد قوى أو دول أجنبية".



وأكدت أن برلين تريد "بالتعاون الوثيق مع شركائها" تعزيز "التطورات الإيجابية في سوريا ومنع أي تأثيرات سلبية".