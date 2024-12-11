البشير: سنضمن حقوق كل الطوائف في سوريا

وأكد البشير الذي سيتولى تسيير الأعمال حتى آذار المقبل في تصريح لصحيفة كورييري دي لا سيرا الإيطالية أن "جوهر الإسلام، وهو دين العدل، تمّ تحويره. لأننا إسلاميون بالتحديد، سنضمن حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا"، مع إقراره بأن "أخطاء ارتكبتها بعض الجماعات الإسلامية" أدت إلى تشويه الإسلام وربطه بالإرهاب والتطرف.

وأضاف "لا مشكلة لدينا مع أي كان، مع أي دولة، حزب أو طائفة، نأت بنفسها عن نظام الأسد المتعطش للدماء"، داعياً نحو ستة ملايين سوري، يشكلون ربع السكان، فروا من البلاد منذ العام 2011 إلى العودة من أجل "إعادة البناء" وتحقيق الازدهار.

وقال بعد 13 عاما من الحرب الأهلية التي تحولت إلى نزاع تدخلت فيه أطراف عدة وخلف أكثر من نصف مليون قتيل "سوريا الآن بلاد حرة استعادت عزتها وكرامتها. عودوا"، بعدما جمدت عدة دول من بينها ألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة إجراءات طلبات اللجوء للمواطنين السوريين.

