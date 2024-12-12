الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني وبحثا الأوضاع في غزة وسوريا

مراسلة الجديد: النائب نعمة فريم سيعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية في كلمة له بعد قليل

مراسلة الجديد: النائب نعمة فريم سيعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية في كلمة له بعد قليل