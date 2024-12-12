أ ف ب: السلطات السورية الجديدة ستجمّد الدستور والبرلمان لـ 3 أشهر

ألقت قيادة شرطة محافظة طرطوس في سوريا بالتعاون مع الأمن العام القبض على مجموعة من اللصوص المتورطين في سرقة محتويات عدد من المنازل والسيارات الخاصة ضمن مدينة طرطوس.



وأشارت وزارة الإعلام السورية في خبر، أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وسيتم تحويلهم إلى النيابة العامة والقضاء المختص لتطبيق العقوبات المناسبة".