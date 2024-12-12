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عربي و دولي

مراسلة الجديد: غارة تستهدف العاصمة السورية دمشق

2024-12-12 | 07:00
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مراسلة الجديد: غارة تستهدف العاصمة السورية دمشق
مراسلة الجديد: غارة تستهدف العاصمة السورية دمشق
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مراسلة الجديد: غارة تستهدف العاصمة السورية دمشق

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بالصور - طرطوس.. السرقة تنتشر وشرطة المحافظة تتدخل
09:57

بالصور - طرطوس.. السرقة تنتشر وشرطة المحافظة تتدخل

ألقت قيادة شرطة محافظة طرطوس في سوريا بالتعاون مع الأمن العام القبض على مجموعة من اللصوص المتورطين في سرقة محتويات عدد من المنازل والسيارات الخاصة ضمن مدينة طرطوس.

وأشارت وزارة الإعلام السورية في خبر، أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وسيتم تحويلهم إلى النيابة العامة والقضاء المختص لتطبيق العقوبات المناسبة".

09:57

بالصور - طرطوس.. السرقة تنتشر وشرطة المحافظة تتدخل

ألقت قيادة شرطة محافظة طرطوس في سوريا بالتعاون مع الأمن العام القبض على مجموعة من اللصوص المتورطين في سرقة محتويات عدد من المنازل والسيارات الخاصة ضمن مدينة طرطوس.

وأشارت وزارة الإعلام السورية في خبر، أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وسيتم تحويلهم إلى النيابة العامة والقضاء المختص لتطبيق العقوبات المناسبة".

وفد تركي-قطري رفيع يصل دمشق.. والسبب؟
09:30

وفد تركي-قطري رفيع يصل دمشق.. والسبب؟

وصل وفد تركي-قطري إلى دمشق، يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي، برفقة فريق استشاري موسع.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوري محمد البشير.

09:30

وفد تركي-قطري رفيع يصل دمشق.. والسبب؟

وصل وفد تركي-قطري إلى دمشق، يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي، برفقة فريق استشاري موسع.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوري محمد البشير.

السلطة السورية الجديدة تعلن "تحرير وتأمين" مواطن أميركي
09:16

السلطة السورية الجديدة تعلن "تحرير وتأمين" مواطن أميركي

أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة الانتقالية السورية الخميس "تحرير" مواطن أميركي يدعى ترافيس تيمرمان ونقله الى مكان آمن، مبدية استعدادها للتعاون مع واشنطن في البحث عن مواطنيها الذين فقد أثرهم في سوريا خلال حكم الأسد.

09:16

السلطة السورية الجديدة تعلن "تحرير وتأمين" مواطن أميركي

أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة الانتقالية السورية الخميس "تحرير" مواطن أميركي يدعى ترافيس تيمرمان ونقله الى مكان آمن، مبدية استعدادها للتعاون مع واشنطن في البحث عن مواطنيها الذين فقد أثرهم في سوريا خلال حكم الأسد.

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