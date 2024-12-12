مجلة تايم تختار دونالد ترامب شخصية العام 2024

ألقت قيادة شرطة محافظة طرطوس في سوريا بالتعاون مع الأمن العام القبض على مجموعة من اللصوص المتورطين في سرقة محتويات عدد من المنازل والسيارات الخاصة ضمن مدينة طرطوس. وأشارت وزارة الإعلام السورية في خبر، أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وسيتم تحويلهم إلى النيابة العامة والقضاء المختص لتطبيق العقوبات المناسبة".
وصل وفد تركي-قطري إلى دمشق، يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي، برفقة فريق استشاري موسع. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوري محمد البشير.
أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة الانتقالية السورية الخميس "تحرير" مواطن أميركي يدعى ترافيس تيمرمان ونقله الى مكان آمن، مبدية استعدادها للتعاون مع واشنطن في البحث عن مواطنيها الذين فقد أثرهم في سوريا خلال حكم الأسد.