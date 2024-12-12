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عربي و دولي

المونديال بنسخته الجديدة.. والعرب يهنئون المملكة

2024-12-12 | 08:34
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المونديال بنسخته الجديدة.. والعرب يهنئون المملكة
المونديال بنسخته الجديدة.. والعرب يهنئون المملكة

هنأت دول عربية، الخميس، السعودية بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فوزها بتنظيم كأس العالم 2034، معتبرة إياه "إنجازا رياضيا عربيا كبيرا". وجاء ذلك في مواقف رسمية من قطر والكويت وسلطنة عمان والأردن ومصر واليمن والجامعة العربية.

بحيث هنأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، كل من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك عبر برقيتي تهنئة.

 مضيفا الى ذلك  تهنأة أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، السعودية، بهذا الفوز.

وأكد أن "اختيار المملكة لاحتضان هذا الحدث الرياضي الدولي إنما يجسد المكانة الدولية الرفيعة التي تتبوأها المملكة، والثقة الكبيرة بالإمكانات والخبرات الواسعة التي تتمتع بها في تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية، التي تؤهلها لاستضافة هذه البطولة الدولية الرفيعة".

وعد أمير الكويت "هذا الإنجاز المتميز مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة كافة"، متمنيًا النجاح والتوفيق للمملكة في استضافة هذا التجمع الرياضي العالمي الكبير.

وبعث سلطان عمان، هيثم بن طارق، برقيتي تهنئة للعاهل السعودي وولي عهده بمناسبة فوز هما.

وأشاد السلطان العماني بـ"الجهود البارزة التي بذلتها المملكة خلال السنوات الماضية للإعداد لاستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي".

كما هنأ ملك الأردن عبدالله الثاني، السعودية عبر برقية، بهذا الفوز، مؤكدا أن "استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي الكبير محط اعتزاز وفخر للأردن ولكل الدول العربية، وتجسيدًا لمكانتها المتميزة"

وقدم وزير الشباب والرياضة المصري، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أشرف صبحي، التهنئة للسعودية، معبرا عن فخره بـ"هذا الإنجاز الذي تعزز فيه المملكة من مكانة العالم العربي على الخريطة الرياضية الدولية"، وفق بيان.

وفي معرض إشادته بـ"الملف السعودي الطموح والمبهر لاستضافة مونديال 2034"، قدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، برقية تهنئة، للعاهل السعودي، وولي عهده.

وأكد العليمي أن "هذا الحدث العالمي الفريد، سيمثل إضافة جديدة لقصص النجاح النهضوية والتنموية المذهلة في المملكة ضمن رؤية 2030"، مؤكدًا ثقته بأن مونديال 2034 "سيكون أحد أعظم البطولات في التاريخ".

وكذلك هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، السعودية قيادةً وحكومة وشعبًا على الفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034.

وقال أبو الغيط: إن هذا الفوز هو "إنجاز رياضي عربي كبير يحسب في سجل الإنجازات السعودية"، معربًا عن ثقته بأن الاستضافة "ستعكس حفاوة شعب أصيل ورؤية قيادة حكيمة".

والأربعاء، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال اجتماع افتراضي للجمعية العمومية للفيفا بمشاركة ممثلي 211 اتحادا رياضيا، فوز السعودية بحق تنظيم مونديال 2034، فيما وعدت الرياض العالم بـ"بطولة لا تنسى"

وفي إعلان النتائج،قال رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، إن الملف السعودي فاز بتنظيم مونديال 2034.

كما أعلن إنفانتينو فوز ملف إسبانيا والمغرب والبرتغال بتنظيم مونديال 2030 بشكل مشترك، مع منح الأرجنتين والباراغواي والأوروغواي الحق في استضافة مباراة واحدة لكل دولة منها.

وفي كلمة مصورة عقب الإعلان عن فوز السعودية بتنظيم مونديال 2034، قال وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل: "كما وعدنا في البداية ستكون نسخة مونديال 2034 استثنائية وبطولة لا تنسى"

كما أعلن ولي العهد السعودي، تأسيس "الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034"؛ والتي يترأسه بجانب عضوية مسؤولين من أبرزهم وزراء الرياضة والداخلية والثقافة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن تأسيس الهيئة "تأكيدًا على عزم المملكة العربية السعودية على تقديم نسخة استثنائية من المحفل الأكثر أهمية في عالم كرة القدم كأول دولة عبر التاريخ تستضيف هذا الحدث بتواجد (48) منتخبًا من قارات العالم كافة".

وبذلك، ستكون السعودية ثاني دولة شرق أوسطية تنظم نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد قطر التي استضافت نسخة 2022.

وسيكون مونديال 2034 يضم 48 منتخبا عوضا عن 32 كمنا العادة.

المونديال بنسخته الجديدة.. والعرب يهنئون المملكة

عربي و دولي

السعودية

الدول العربية

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