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2024-12-13 | 02:40
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وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس: هناك أهمية أمنية كبيرة لسيطرتنا على قمة جبل الشيخ بسبب ما يحدث في سوريا
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