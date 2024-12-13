من دون زي عسكري.. بالفيديو- أحمد الشرع يدعو السوريين للاحتفال بانتصار الثورة pic.twitter.com/Wia6johUpw
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 13, 2024
من دون زي عسكري.. بالفيديو- أحمد الشرع يدعو السوريين للاحتفال بانتصار الثورة pic.twitter.com/Wia6johUpw
صدر عن المديريـة العامّــة لقـوى الأمن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يلي:
بمبادرة من جمهورية مصر العربية، وبالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة، عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعًا مساء أمس، لصياغة موقف عربي موحد إزاء قيام الجيش الإسرائيلي باحتلال أراض إضافية بالجولان السوري المحتل.
بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بغداد آخر المستجدات في سوريا وغزة ولبنان.