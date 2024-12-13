رسالة من ملك البحرين إلى أحمد الشرع.. ماذا في تفاصيلها؟
بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة إلى القائد العام لفرقة التنسيق العسكري في الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، أشاد فيها بتعاون رئاسة إدارة الشؤون السياسية مع السفراء المقيمين في دمشق، أكد فيها على أهمية الحفاظ على سيادة الجمهورية السورية واستقرارها وسلامة ووحدة اراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
كما شدد، بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، على استعداد مملكة البحرين لمواصلة التشاور والتنسيق مع الجمهورية السورية، ودعم المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق ما فيه صالح الشعب السوري، معربًا عن تطلع مملكة البحرين لاستعادة الجمهورية العربية السورية دورها الأصيل ضمن جامعة الدول العربية.