رسالة من ملك البحرين إلى أحمد الشرع.. ماذا في تفاصيلها؟

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة إلى القائد العام لفرقة التنسيق العسكري في الجمهورية العربية السورية ​أحمد الشرع، أشاد فيها بتعاون رئاسة إدارة الشؤون السياسية مع السفراء المقيمين في دمشق، أكد فيها على أهمية الحفاظ على سيادة الجمهورية السورية واستقرارها وسلامة ووحدة اراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.