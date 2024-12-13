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عربي و دولي

ماكرون يعين فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء

2024-12-13 | 07:26
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ماكرون يعين فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء
ماكرون يعين فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة حليفه الوسطي فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء بعد مشاورات عسيرة لإيجاد خلف لميشال بارييه الذي اطاحته مذكرة حجب ثقة في الجمعية الوطنية، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه "عين رئيس الجمهورية، فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء وكلفه تشكيل حكومة". وسيتولى بايرو مهمة شاقة لتشكيل حكومة قادرة على الصمود في وجه مذكرات حجب ثقة في الجمعية الوطنية التي لا تتمتع أي من الكتل فيها بغالبية مطلقة، وإقرار ميزانية العام 2025.

ماكرون يعين فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء

عربي و دولي

ماكرون

فرنسا

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