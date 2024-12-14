مراسل الجديد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط سجن صيدنايا

أشار قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشّرع، في لقاء مع مجموعة صحافيين، إلى أنّه "ليس لدينا أيّ خطط للتدخل في لبنان، وإذا توافق اللبنانيون على قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية فسندعمه".



وأضاف الشّرع: "لا مُشكلة لدينا مع لبنان، بل على العكس نحن لا نريد أن نتدخل ونضغط على هذا البلد كما حصل سابقاً"، مشدّداً على أنّ "الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة البناء والاستقرار وليس للانجرار لنزاعات قد تؤدي لمزيد من الدمار".