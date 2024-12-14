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عربي و دولي

مراسل الجديد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط سجن صيدنايا

2024-12-14 | 15:04
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مراسل الجديد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط سجن صيدنايا
مراسل الجديد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط سجن صيدنايا
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مراسل الجديد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط سجن صيدنايا

عربي و دولي

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15:58

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لا نتدخل فيما يحدث في سوريا

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حديث من أحمد الشرع عن لبنان!
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حديث من أحمد الشرع عن لبنان!

أشار قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشّرع، في لقاء مع مجموعة صحافيين، إلى أنّه "ليس لدينا أيّ خطط للتدخل في لبنان، وإذا توافق اللبنانيون على قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية فسندعمه".

وأضاف الشّرع: "لا مُشكلة لدينا مع لبنان، بل على العكس نحن لا نريد أن نتدخل ونضغط على هذا البلد كما حصل سابقاً"، مشدّداً على أنّ "الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة البناء والاستقرار وليس للانجرار لنزاعات قد تؤدي لمزيد من الدمار".

15:38

حديث من أحمد الشرع عن لبنان!

أشار قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشّرع، في لقاء مع مجموعة صحافيين، إلى أنّه "ليس لدينا أيّ خطط للتدخل في لبنان، وإذا توافق اللبنانيون على قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية فسندعمه".

وأضاف الشّرع: "لا مُشكلة لدينا مع لبنان، بل على العكس نحن لا نريد أن نتدخل ونضغط على هذا البلد كما حصل سابقاً"، مشدّداً على أنّ "الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة البناء والاستقرار وليس للانجرار لنزاعات قد تؤدي لمزيد من الدمار".

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