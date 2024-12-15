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أسبوع على سقوط نظام الأسد.. هكذا بدت الحياة في دمشق

2024-12-15 | 04:33
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أسبوع على سقوط نظام الأسد.. هكذا بدت الحياة في دمشق
أسبوع على سقوط نظام الأسد.. هكذا بدت الحياة في دمشق

عاد عشرات من التلاميذ في دمشق اليوم إلى المدارس للمرة الأولى منذ سقوط حكم بشار الأسد، وفق ما افادت وكالة الصحافة الفرنسية .

وقالت رغيدة غصن (56 عاما) وهي أم لثلاثة أولاد إن الأهل تلقوا "رسائل من المدرسة لإرسال الطلاب من الصف الرابع وحتى الصف العاشر. أما بالنسبة للأطفال فسيبدأ الدوام بعد يومين".

وقد شوهد عددٌ من التلامذة بلباس مدني وآخرين بالزي المدرسي يتوجهون حوالى الساعة التاسعة صباحا إلى مدارسهم في دمشق.

وقال موظف في المدرسة الوطنية إن نسبة الحضور الأحد "لم تتجاوز ثلاثين في المئة"، مشددا على أن ذلك "أمر طبيعي، ومن المتوقع أن تزداد الأعداد تدريجا".

كذلك، فتحت الجامعات أبوابها وحضر بعض الموظفين الإداريين والأستاذة إلى مكاتبهم.

وحضر عدد من موظفي كلية الإعلام في جامعة دمشق لكن "أيا من الطلاب لم يحضر اليوم، على ما أفاد موظف فضل عدم الكشف عن هويته.

وأوضح أن "معظم الطلاب من محافظات ومدن أخرى، والأمر بحاجة لبعض الوقت كي يستعيد كل شيء توازنه".

وعادت الحياة إلى طبيعتها في العاصمة السورية مع انطلاق السكان إلى أعمالهم صباح اليوم.

وعلى أبواب أحد الأفران في حي ركن الدين الشعبي، تجمع نحو عشرة أشخاص بانتظار دورهم للحصول على الخبز .

وقال غالب خيرات (70 عاما) "زاد عدد أرغفة ربطة الخبز إلى 12 رغيفا بعد أن كانوا عشرة خلال فترة النظام السابق، ونستطيع أن نأخذ ما نشاء من الكميات بدون قيود".

وعلى الأرصفة، انتشر باعة جوالون يعرضون صفائح بنزين فيما فتحت بعض محطات الوقود أبوابها لبيع المحروقات بكميات محدودة.

وفي الجانب الخدمي، لا يزال سكان المدينة يعانون من ساعات تقنين طويلة للتيار الكهربائي تصل إلى حوالى 20 ساعة في اليوم في بعض المناطق، بدون وجود بدائل للتدفئة أو شحن بطاريات الهواتف والاجهزة المحمولة.

أسبوع على سقوط نظام الأسد.. هكذا بدت الحياة في دمشق

عربي و دولي

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