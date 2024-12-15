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رئيس الوزراء العراقي: ندعم وحدة الأراضي السورية والسلم الأهلي وحقوق الأقليات والتنوع الثقافي والإثني
2024-12-15 | 09:29
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رئيس الوزراء العراقي: ندعم وحدة الأراضي السورية والسلم الأهلي وحقوق الأقليات والتنوع الثقافي والإثني
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