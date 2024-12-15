الشرع يحدد التدابير الأولى للحكم الجديد في سوريا

أعلن قائد "العمليات العسكرية" أحمد الشرع، الأحد، أن جميع الفصائل سيتم حلها، وسيكون السلاح حصريًا بيد الدولة السورية. كما أكد أنه لن يكون هناك تجنيد إجباري في سوريا مستقبلاً، مشيرًا إلى دراسة لرفع الرواتب بنسبة 400%.



وأوضح الشرع أن النظام العسكري شهد تغييرات كبيرة منذ الحرب السورية، التي أدت إلى الاحتفاظ بالجنود واستدعاء مدنيين، ما دفع العديد من الشباب إلى الهروب من الخدمة بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.



يُذكر أن فصائل المعارضة المسلحة شنت هجمات مكثفة خلال الأسابيع الماضية وسيطرت على عدة مدن، من بينها دمشق، ما أدى إلى سقوط النظام.



والرئيس السوري بشار الأسد حصل لاحقاً على حق اللجوء في روسيا.