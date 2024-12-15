جان عزير لـ وهلق شو: مستشارة الأسد غادرت عبر مطار بيروت بجواز سفر عربي وليس عليها أي ملاحقة

المصدر: DW تضع الحكومة الألمانية شروطًا لدعمها الحكومة الانتقالية في سوريا. فما هي هذه الشروط و ما هو حجم نفوذ ألمانيا في سوريا؟
تحسن سعر صرف الليرة السورية في مقابل الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد وهروبه من سوريا، وفق ما أفاد صرافون وتجار وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، على وقع دخول العملة الأجنبية الى البلاد وبدء التعامل بها علانية في الأسواق.
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيري الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والعدل هنري خوري قبل ظهر اليوم في السرايا للبحث في موضوع السجون.