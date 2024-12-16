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عربي و دولي

دبلوماسيون أوروبيون في دمشق لأول مرة منذ سنوات

2024-12-16 | 05:13
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دبلوماسيون أوروبيون في دمشق لأول مرة منذ سنوات
دبلوماسيون أوروبيون في دمشق لأول مرة منذ سنوات

أعلنت مسؤولة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، كاغا كالاس، عن إصدار تعليمات للدبلوماسيين الأوروبيين بزيارة دمشق لإجراء اتصالات مع الحكومة السورية الجديدة.

وقالت كالاس قبل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أصدرت تعليمات لكبار الدبلوماسيين في سوريا بزيارة دمشق للتواصل مع الحكومة والشعب على الأرض، وسنناقش أيضًا في الاجتماع كيفية التفاعل مع السلطات السورية الجديدة".

كما أضافت أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة استعداد بروكسل للحفاظ على علاقاتها مع الحكومة السورية الجديدة.

في سياق متصل، صرح وزير الخارجية الفرنسي بالإنابة جان نويل بارو بأن فرنسا سترسل بعثة من 4 دبلوماسيين إلى دمشق يوم الثلاثاء المقبل، بعد 12 عامًا من قطع العلاقات الدبلوماسية.

دبلوماسيون أوروبيون في دمشق لأول مرة منذ سنوات

عربي و دولي

الإتحاد الأوروبي

دبلوماسيون أوروبيون

الإتحاد الأوروبي

فرنسا

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