دبلوماسيون أوروبيون في دمشق لأول مرة منذ سنوات

وقالت كالاس قبل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أصدرت تعليمات لكبار الدبلوماسيين في سوريا بزيارة دمشق للتواصل مع الحكومة والشعب على الأرض، وسنناقش أيضًا في الاجتماع كيفية التفاعل مع السلطات السورية الجديدة".

كما أضافت أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة استعداد بروكسل للحفاظ على علاقاتها مع الحكومة السورية الجديدة.

في سياق متصل، صرح وزير الخارجية الفرنسي بالإنابة جان نويل بارو بأن فرنسا سترسل بعثة من 4 دبلوماسيين إلى دمشق يوم الثلاثاء المقبل، بعد 12 عامًا من قطع العلاقات الدبلوماسية.