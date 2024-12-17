أحمد الشرع يطالب برفع العقوبات عن دمشق

تعهّد زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، حلّ الفصائل المسلّحة في البلاد، داعياً إلى "عقد اجتماعي بين الدولة وكل الطوائف ومطالباً برفع العقوبات المفروضة على دمشق".

وفي بيان باسم تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها الهيئة، قال الشرع إنّه "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، وسيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للإنضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون".



وأضاف أنّ "سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية".



وبحسب البيان، فقد أدلى الشرع بتصريحه هذا خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا.



ونقل البيان عن الشرع قوله إنّ "ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة"، مؤكّدا أنّه "لا توجد خصوصية تؤدّي إلى انفصال".



وخلال لقائه دبلوماسيين بريطانيين في دمشق، شدّد على "ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فرّوا بسبب الحرب".



وقال زعيم هيئة تحرير الشام إنّ "دور بريطانيا الهامّ دوليا وضرورة عودة العلاقات"، مؤكداً كذلك على "أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم".