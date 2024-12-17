القناة 12 الاسرائيلية عن وزير الطاقة الإسرائيلي: نأمل أن نمضي قدما في وضع الخطوط العريضة للإفراج عن المختطفين

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن "فريق الدبلوماسيين الفرنسيين الذي زار دمشق الثلاثاء طلب من السلطات الانتقالية الجديدة مواصلة محاربة تنظيم الدولة الاسلامية والجماعات الإرهابية الأخرى".وأضافت الوزارة أن "فرنسا ذكرت أنها ستحرص على ضمان مصالح الأمن الجماعي والتي تمر عبر مواصلة محاربة تنظيم الدولة الاسلامية والجماعات الإرهابية الأخرى، ومنع نشر الأسلحة الكيميائية التي امتلكها النظام السوري".
زار المبعوث الأممي غير بيدرسون سجن صيدنايا في دمشق، وخلال الجولة تعرض لهجوم من قبل إمرأة
أثارت صورة لميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وكأنها تستخدم وصلات شعر مستعارة لزيادة كثافة وطول تسريحتها.