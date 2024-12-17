رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية للجزيرة: على المجتمع الدولي رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة

رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط: لا بد من تصحيح بعض الأخطاء التاريخية لدى البعض نريد سوريا ديمقراطية متعددة متنوعة يقرر أهلها مستقبلها

رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط: لا بد من تصحيح بعض الأخطاء التاريخية لدى البعض نريد سوريا ديمقراطية متعددة متنوعة يقرر أهلها مستقبلها