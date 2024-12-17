هذا ما طلبته خارجية فرنسا من سلطات دمشق الجديدة!

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن "فريق الدبلوماسيين الفرنسيين الذي زار دمشق الثلاثاء طلب من السلطات الانتقالية الجديدة مواصلة محاربة تنظيم الدولة الاسلامية والجماعات الإرهابية الأخرى".



وأضافت الوزارة أن "فرنسا ذكرت أنها ستحرص على ضمان مصالح الأمن الجماعي والتي تمر عبر مواصلة محاربة تنظيم الدولة الاسلامية والجماعات الإرهابية الأخرى، ومنع نشر الأسلحة الكيميائية التي امتلكها النظام السوري".

