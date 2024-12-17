العربية: نتنياهو قام بجولة في جبل الشيخ بالمنطقة العازلة في سوريا

عبدالله لـ "هنا بيروت": لم أسمع انتقادات حول اتصال الرئيس وليد جنبلاط بالشرع ولكن نحترم أي رأي وعندما يقوم جنبلاط بهكذا إتصال يكون انطلاقاً من "المصلحة الوطنية"