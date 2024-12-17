خامنئي: مخطئون تماماً... المقاومة لم تنتهِ

أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، الثلاثاء، أن "إسرائيل والولايات المتحدة "مخطئتان تماما" في تصورهما أن محور المقاومة المدعوم من طهران انهار مع إطاحة حكم بشار الأسد في سوريا".



وقال خامنئي في كلمة متلفزة "مع التطورات في سوريا والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني والجرائم التي ترتكبها أميركا والمساعدة التي يقدمها البعض لهم، ظنوا أن المقاومة انتهت".



وأضاف "إنهم مخطئون تماما".



