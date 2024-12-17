رويترز: البرلمان السويسري أقرّ اليوم حظر حزب الله

منصوري: القرار الأول الذي سمح باستكمال عمل شركة "الميدل إيست" كان من الرئيس ميقاتي وأتمنى أن يبزغ فجراً جديداً للبنان وأن تبقى الشركة جسر وصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب