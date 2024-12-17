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وزير الخارجية الفرنسي: رفع العقوبات وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لسوريا يجب أن يكون مشروطًا بالتزامات سياسية وأمنية واضحة
وزير الخارجية الفرنسي: رفع العقوبات وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لسوريا يجب أن يكون مشروطًا بالتزامات سياسية وأمنية واضحة
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القائد العسكري لهيئة تحرير الشام: مناطق سيطرة القوات الكردية ستُضم الى الإدارة الجديدة للبلاد ونرفض الفدرالية
2024-12-17 | 13:47
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القائد العسكري لهيئة تحرير الشام: مناطق سيطرة القوات الكردية ستُضم الى الإدارة الجديدة للبلاد ونرفض الفدرالية
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