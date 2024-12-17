المتحدث باسم الخارجية الأميركية: وصلنا نقطة ينبغي أن نتمكن خلالها من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتم تضييق الخلافات وينبغي أن نتجاوز ما تبقى منها