نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي: لن ننخدع بالكلام اللطيف من قادة سوريا الجدد وسنقيم أفعالهم

وزير الخارجية الفرنسي: رفع العقوبات وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لسوريا يجب أن يكون مشروطًا بالتزامات سياسية وأمنية واضحة

وزير الخارجية الفرنسي: رفع العقوبات وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لسوريا يجب أن يكون مشروطًا بالتزامات سياسية وأمنية واضحة