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عربي و دولي

جديد تفجيرات "البيجر".. عميل بالموساد يكشف!

2024-12-20 | 09:47
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جديد تفجيرات &quot;البيجر&quot;.. عميل بالموساد يكشف!
جديد تفجيرات "البيجر".. عميل بالموساد يكشف!

بينما لا يزال الغموض يلف تفاصيل كثيرة عن عملية تفجيرات البيجر التي نفذتها إسرائيل في مختلف المناطق اللبنانية يوم 17 أيلول الماضي، وطالت مئات آلاف العناصر من حزب الله، أطل عنصر في الموساد ليكشف بعضاً من تلك التفاصيل.

فقد أطل العميل المتقاعد المدعو "غابرييل" وهو اسم مستعار، على شبكة "سي بي أس" الأميركية، اليوم الجمعة، ليكشف أن "التحضير لتلك العملية غير المسبوقة بدأ عام 2022"، بحسب تقرير نشرته العربية.

وقال إن "الموساد علم قبل سنتين بأن حزب الله كان يشتري أجهزة النداء من شركة "غولد أبولو" في تايوان، فبدأ حينها بالتخطيط".

وأشار إلى أن "هذا لم يكن سوى المرحلة الثانية من العملية التي تم الإعداد لها منذ 10 سنوات".
 
 
 
جديد تفجيرات "البيجر".. عميل بالموساد يكشف!

عربي و دولي

تفجيرات البيجر

الموساد

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فيديو.. دهس مروّع في ألمانيا يُسفر عن قتلى وجرحى
14:50

فيديو.. دهس مروّع في ألمانيا يُسفر عن قتلى وجرحى

أفادت وسائل إعلام ألمانية مساء اليوم الجمعة، بمقتل 11 شخصاً وإصابة 60 آخرين في حادثة دهس وقعت في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ.

وأوضحت التقارير أن سائق السيارة دهس حشداً من المارة في السوق، وقد تم القبض عليه.

من جانبها، أكدت خدمات الإسعاف الألمانية أن عدد المصابين يتراوح بين 60 و80 شخصاً، فيما تشتبه السلطات الألمانية بأن الحادث قد يكون هجوماً متعمداً.

14:50

فيديو.. دهس مروّع في ألمانيا يُسفر عن قتلى وجرحى

أفادت وسائل إعلام ألمانية مساء اليوم الجمعة، بمقتل 11 شخصاً وإصابة 60 آخرين في حادثة دهس وقعت في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ.

وأوضحت التقارير أن سائق السيارة دهس حشداً من المارة في السوق، وقد تم القبض عليه.

من جانبها، أكدت خدمات الإسعاف الألمانية أن عدد المصابين يتراوح بين 60 و80 شخصاً، فيما تشتبه السلطات الألمانية بأن الحادث قد يكون هجوماً متعمداً.

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