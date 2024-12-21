مشروع قانون أميركي لفرض عقوبات على تركيا

قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي، أمس، مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، بعد تصاعد المواجهات بشمال سوريا، منذ الإطاحة ببشار الأسد، بين الجيش الوطني الذي تدعمه تركيا وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركياً.

وقدم عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن والجمهوري ليندسي غراهام، مشروع قانون مشتركاً بين الحزبين تحت اسم "قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024"، على أمل أن يدفع التهديد بالعقوبات الأطراف نحو وقف إطلاق النار.



لكنهما قالا إن "واشنطن ينبغي أن تعمل مع تركيا دبلوماسياً لتسهيل وقف إطلاق النار المستدام، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين تركيا وسوريا.



وقالا في بيان "تهدف هذه العقوبات إلى منع المزيد من الهجمات التركية أو المدعومة من تركيا على قوات سوريا الديمقراطية، والتي تنذر بإعادة ظهور داعش، ما يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وبقية العالم"، بحسب وصف البيان.