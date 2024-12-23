"لبنان رح يرجع".. دبكة ورقص بدمشق مع عناصر تحرير الشام (فيديو)

في حادثة لافتة، شهد أحد مطاعم سوريا مشهداً غريباً حيث تم الرقص والغناء على أنغام أغنية "لبنان رح يرجع".



وقد أثار الحدث جدلاً واسعاً بعد أن تواجدت عناصر من هيئة تحرير الشام في المكان.