أ ف ب: السلطات السورية تعلن إحراق نحو مليون حبة كبتاغون

قالت حركة حماس، إن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين تسير بشكل جدي.

أضافت الحركة أنها أبدت مرونة، لكن الاحتلال وضع شروطا جديدة مما أدى لتأجيل التوصل للاتفاق، مشيرة إلى أن تأجيل التوصل لاتفاق كان بسبب شروط الاحتلال الجديدة بشأن الانسحاب ووقف إطلاق النار وعودة النازحين.

