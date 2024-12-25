الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في قوسايا - زحلة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، اليوم، البيان الآتي: "بتاريخ 25 /12 /2024، ما بين الساعة 2:30 والساعة 6، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة قوسايا – زحلة"