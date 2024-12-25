الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في قوسايا - زحلة

أعلنت حكومة تصريف الأعمال السورية، الأربعاء، عن تعديل تسمية جامعتي تشرين والبعث في كل من محافظة اللاذقية ومحافضة حمص، بحسب ما نقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا".
أحرقت السلطات الجديدة في سوريا كميات كبيرة من المخدرات منها نحو مليون حبة كبتاغون، التي كانت تنتج على نطاق واسع خلال حكم الأسد
قالت حركة حماس، إن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين تسير بشكل جدي.أضافت الحركة أنها أبدت مرونة، لكن الاحتلال وضع شروطا جديدة مما أدى لتأجيل التوصل للاتفاق، مشيرة إلى أن تأجيل التوصل لاتفاق كان بسبب شروط الاحتلال الجديدة بشأن الانسحاب ووقف إطلاق النار وعودة النازحين.