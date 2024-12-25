بالفيديو - إحراق مليون حبة كبتاغون

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أعلنت حكومة تصريف الأعمال السورية، الأربعاء، عن تعديل تسمية جامعتي تشرين والبعث في كل من محافظة اللاذقية ومحافضة حمص، بحسب ما نقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا".
قالت حركة حماس، إن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين تسير بشكل جدي.أضافت الحركة أنها أبدت مرونة، لكن الاحتلال وضع شروطا جديدة مما أدى لتأجيل التوصل للاتفاق، مشيرة إلى أن تأجيل التوصل لاتفاق كان بسبب شروط الاحتلال الجديدة بشأن الانسحاب ووقف إطلاق النار وعودة النازحين.
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، اليوم، البيان الآتي: "بتاريخ 25 /12 /2024، ما بين الساعة 2:30 والساعة 6، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة قوسايا – زحلة"