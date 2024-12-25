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عربي و دولي

الداخلية السورية توضح حقيقة فيديو الهجوم على مقام علوي في حلب

2024-12-25 | 11:52
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الداخلية السورية توضح حقيقة فيديو الهجوم على مقام علوي في حلب
الداخلية السورية توضح حقيقة فيديو الهجوم على مقام علوي في حلب

قال المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية: "انتشرت اليوم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حادثة اقتحام واعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي أحد المزارات الدينية لإحدى الطوائف في محافظة حلب، وتم الترويج لهذه المقاطع على أنها حدثت مؤخرًا."

وأكدت الوزارة أن "الفيديو المنتشر هو فيديو قديم يعود لفترة تحرير مدينة حلب أقدمت عليه مجموعات مجهولة، وإن أجهزتنا تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية، الهدف من إعادة نشر هكذا مقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة".
وتابعت: "على إثرها، حاولت بعض الفلول التي تتبع للنظام البائد في الساحل السوري استغلال الشائعات وقامت باستهداف قواتنا في وزارة الداخلية مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى."
وحذرت الوزراة "من نشر الشائعات التي تسعى لزعزعة الاستقرار والعبث بالسلم الأهلي لن نتوانى عن ملاحقة كل من يسعى للعبث بأمن أهلنا وممتلكاتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل."
 
الداخلية السورية توضح حقيقة فيديو الهجوم على مقام علوي في حلب

عربي و دولي

الداخلية السورية

حلب

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