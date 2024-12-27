بالفيديو - آثار العدوان الاسرائيلي على جرود بلدة قوسايا البقاعية

رفضت القيادة في موسكو، الجمعة، التعليق على مزاعم بأن صاروخا روسيا، تسبب في تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 38 شخصا.



