بالفيديو - آثار العدوان الاسرائيلي على جرود بلدة قوسايا البقاعية

تضرر ألواح الطاقة الشمسية جراء العدوان الاسرائيلي صباح اليوم جرود بلدة قوسايا البقاعية pic.twitter.com/nuIY0ODrM1
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 27, 2024
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رفضت القيادة في موسكو، الجمعة، التعليق على مزاعم بأن صاروخا روسيا، تسبب في تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 38 شخصا.
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إرسال أول دفعة من المساعدات الغذائية إلى سوريا.
أعلن الحوثيون الجمعة شنّ هجوم صاروخي وبالطيران المسيّر على إسرائيل لا سيّما مطار بن غوريون قرب تل أبيب، غداة شنّ إسرائيل غارات جوية واسعة على اليمن طالت بعضها مطار صنعاء حيث كان يتواجد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.