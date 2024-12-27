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نيويورك تايمز عن رئيس بعثة اليونيفيل: قلقون من استمرار إطلاق النار والهدم من القوات الإسرائيلية حول الناقورة
2024-12-27 | 11:49
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نيويورك تايمز عن رئيس بعثة اليونيفيل: قلقون من استمرار إطلاق النار والهدم من القوات الإسرائيلية حول الناقورة
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نيويورك تايمز عن رئيس بعثة اليونيفيل: قلقون من استمرار إطلاق النار والهدم من القوات الإسرائيلية حول الناقورة
عربي و دولي
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الناقورة
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