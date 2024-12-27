نيويورك تايمز عن رئيس بعثة اليونيفيل: قلقون من استمرار إطلاق النار والهدم من القوات الإسرائيلية حول الناقورة

رويترز: العديد من أفراد عائلة الأسد انتقلوا من بيروت إلى دبي فيما استقر البعض منهم في لبنان منذ الإطاحة بالأسد ولم تتلق السلطات اللبنانية أي طلبات من الإنتربول لاعتقالهم