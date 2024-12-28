بالفيديو - أمواج عملاقة تطيح بعشرات القوارب

أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية، بأن قوات إدارة العمليات العسكرية في الإدارة السورية الجديدة ألقت القبض على مقاتل سابق في "الصف الأول" بنظام الأسد المخلوع، كان مختبئًا في إحدى قرى جبال اللاذقية شمال غربي البلاد. وذكرت قناة محافظة اللاذقية عبر حسابها على "تلغرام" أن المقاتل المدعو محمد مخلص العزو (46 عامًا) تم اعتقاله خلال عملية أمنية في المنطقة.