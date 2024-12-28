رغم الإفراج عن الآلاف.. هذا هو عدد المحتجزين في سوريا

قدّرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عدد الأشخاص الذين لا يزالون مختفين قسرا على يد النظام السابق، على الرغم من الإفراج عن "آلاف المعتقلين" في الأسابيع الأخيرة.