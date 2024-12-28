رغم الإفراج عن الآلاف.. هذا هو عدد المحتجزين في سوريا
قدّرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عدد الأشخاص الذين لا يزالون مختفين قسرا على يد النظام السابق، على الرغم من الإفراج عن "آلاف المعتقلين" في الأسابيع الأخيرة.
وقالت الشبكة في بيان إن "هناك ما لا يقل عن 112 ألفا و414 شخصا لا يزالون مختفين قسرا على يد نظام الأسد"، على الرغم من الإفراج عن آلاف المعتقلين في الأسابيع الأخيرة".
وقدرت عدد المفرج عنهم بعد فتح السجون بنحو "24 ألفا و200 شخص"، مشيرة إلى أن قاعدة بياناتها حتى أغسطس الماضي تشير إلى أن العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسرا، بلغ أكثر من 136 ألف شخص.
وأعلنت الشبكة عن اكتشاف مقابر جماعية خلال الأسابيع الأخيرة، لافتة إلى أنه تم "الكشف عن مواقع تحتوي على رفات آلاف الضحايا الذين أعدموا خارج نطاق القانون".
ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان تحقيق العدالة والمساءلة، والعمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان في سوريا.