بالفيديو: أردوغان يتلو آيات من القرآن الكريم

تعرضت سيارة لبنانية لإطلاق نار على طريق حمص - الشام في سوريا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح، بحسب معلومات الجديد.

وفي التفاصيل، قام مسلحون بإطلاق النار على السيارة أثناء مرورها في المنطقة، وعلى الفور، تحركت قوة من العمليات العسكرية إلى موقع الحادث، حيث فرضت طوقًا أمنيًا في محيط المنطقة للتحقيق في ملابسات الحادث.