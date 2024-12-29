ترقية ضباط بالجيش السوري

أعلنت الإدارة السورية الجديدة عبر وكالة الأنباء السورية عن قرارها ترقية عدد من الضباط في الجيش، في خطوة أثارت تساؤلات حول أهدافها وأبعادها في سياق إعادة ضبط الأمن في البلاد.

