ترقية ضباط بالجيش السوري
أعلنت الإدارة السورية الجديدة عبر وكالة الأنباء السورية عن قرارها ترقية عدد من الضباط في الجيش، في خطوة أثارت تساؤلات حول أهدافها وأبعادها في سياق إعادة ضبط الأمن في البلاد.
هذه الخطوة تأتي في ظل أوضاع سياسية وأمنية معقدة، حيث تظهر الإدارة الجديدة جهودا لتثبيت سيطرتها وسط تحديات أمنية وسياسية متداخلة.
ويشكل القرار جزءاً من استراتيجية الإدارة الجديدة لمعالجة فوضى السلاح وعناصر خارجة عن القانون، والتي تصفها بأنها تهديد للاستقرار.
وأعلنت إدارة العمليات العسكرية أنها "بدأت استخدام المروحيات لتمشيط مناطق الساحل بعد مواجهات مع عناصر موالية للنظام السابق، في خطوة تعكس تحولا في أسلوب مواجهة التحديات الأمنية".