بالفيديو هذه المرة.. أدرعي يحذر سكان جنوب لبنان

#عاجل ‼️ تذكير جديد إلى سكان جنوب لبنان انه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
🔸جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر
🔸وكذلك يرجى… pic.twitter.com/EtH85m4AmC
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 31, 2024
#عاجل ‼️ تذكير جديد إلى سكان جنوب لبنان انه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
🔸جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر
🔸وكذلك يرجى… pic.twitter.com/EtH85m4AmC
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