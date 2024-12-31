بالفيديو هذه المرة.. أدرعي يحذر سكان جنوب لبنان

#عاجل ‼️ تذكير جديد إلى سكان جنوب لبنان انه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها

🔸جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر

🔸وكذلك يرجى… pic.twitter.com/EtH85m4AmC